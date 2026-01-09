Хаменеи призвал Трампа не лезть в дела Ирана, а заняться собственной страной

Верховный лидер заявил, что накануне в Тегеране вандалы разрушили здание в угоду президенту США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал американского президента Дональда Трампа заняться внутренними делами США.

"Вчера вечером в Тегеране группа вандалов разрушила здание, принадлежащее их собственной стране, чтобы угодить президенту США. <...> Если он способен на это, пусть займется управлением своей страны", - сказал Хаменеи на встрече с представителями различных слоев населения в Тегеране, сославшись на угрозы Трампа в адрес иранского руководства. Трансляцию вела гостелерадиокомпания исламской республики.

Ранее Трамп допустил, что США могут нанести "сильный удар" по руководству исламской республики, если сочтут это необходимым. Так он ответил на вопрос журналистов, готовы ли США применить силу в случае возможной гибели иранских протестующих.