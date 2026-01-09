В Иране заявили, что протестующие действуют "в угоду Трампу"

США заинтересованы в беспорядках, уверен лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи

Редакция сайта ТАСС

Протестующие проводят демонстрацию против плохих экономических условий в Тегеране, Иран © Social Media via ZUMA Press Wire/ REUTERS

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. США заинтересованы в беспорядках в Иране, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи, отметив, что протестующие действуют в соответствии с желаниями американского президента Дональда Трампа.

"В его [Трампа] собственной стране происходят различные инциденты. Его руки запятнаны кровью более тысячи иранцев. За двенадцать дней войны (Израиля с Ираном в июне 2025 года - прим. ТАСС) погибли более тысячи наших соотечественников, не считая военачальников, ученых и видных деятелей. Этот человек заявил, что отдавал приказы в ходе войны, - тем самым признав, что его руки по локоть в крови иранцев, - а потом он заявляет, что поддерживает иранский народ. Кучка неопытных, невнимательных и недальновидных людей верит ему и действует в угоду ему. Поджигают мусорные баки, чтобы ему понравилось", - сказал Хаменеи на встрече с представителями различных слоев населения. Трансляцию вела гостелерадиокомпания исламской республики.