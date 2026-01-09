ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Верховный лидер Ирана назвал протестующих "наймитами иностранных держав"

Иранский народ проклинает их, подчеркнул аятолла Али Хаменеи
Редакция сайта ТАСС
10:33

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иранский народ проклинает протестующих, так как они действуют по указке из-за рубежа.

"Пусть знают: исламская республика основана на крови сотен тысяч благородных людей и не уступит тем, кто сеет разрушение. Она не потерпит наймитов иностранных держав. Кем бы ты ни был, если стал наемником иностранцев, работал на иностранцев - народ тебя проклинает, исламский государственный строй тебя отвергает", - сказал Хаменеи на встрече с представителями различных слоев населения. Трансляцию вела гостелерадиокомпания исламской республики. 

ИранХаменеи, Али