Верховный лидер Ирана назвал протестующих "наймитами иностранных держав"

Иранский народ проклинает их, подчеркнул аятолла Али Хаменеи

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иранский народ проклинает протестующих, так как они действуют по указке из-за рубежа.

"Пусть знают: исламская республика основана на крови сотен тысяч благородных людей и не уступит тем, кто сеет разрушение. Она не потерпит наймитов иностранных держав. Кем бы ты ни был, если стал наемником иностранцев, работал на иностранцев - народ тебя проклинает, исламский государственный строй тебя отвергает", - сказал Хаменеи на встрече с представителями различных слоев населения. Трансляцию вела гостелерадиокомпания исламской республики.