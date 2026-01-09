Хаменеи предрек Трампу судьбу последнего иранского шаха

Верховный лидер Ирана раскритиковал политику американской администрации

Редакция сайта ТАСС

© Foad Ashatri/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, раскритиковав политику американской администрации в отношении исламской республики, предрек президенту США Дональду Трампу судьбу свергнутых тиранов прошлого, среди которых назвал последнего иранского шаха Мохаммада Резу Пехлеви.

"И тот, что с высокомерием и спесью восседает там и судит весь мир, пусть тоже знает: тираны и гордецы мира сего, подобные фараону, Нимроду [древнему царю], Реза-хану [Пехлеви, основателю последней шахской династии Ирана], Мохаммаду Резе [Пехлеви, последнему иранскому шаху], были низвергнуты, находясь на пике своего высокомерия. И он тоже будет низвергнут", - сказал Хаменеи на встрече с представителями различных слоев населения. Трансляцию вела гостелерадиокомпания исламской республики.