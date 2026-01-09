ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Хаменеи предрек Трампу судьбу последнего иранского шаха

Верховный лидер Ирана раскритиковал политику американской администрации
Редакция сайта ТАСС
10:52
© Foad Ashatri/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, раскритиковав политику американской администрации в отношении исламской республики, предрек президенту США Дональду Трампу судьбу свергнутых тиранов прошлого, среди которых назвал последнего иранского шаха Мохаммада Резу Пехлеви.

"И тот, что с высокомерием и спесью восседает там и судит весь мир, пусть тоже знает: тираны и гордецы мира сего, подобные фараону, Нимроду [древнему царю], Реза-хану [Пехлеви, основателю последней шахской династии Ирана], Мохаммаду Резе [Пехлеви, последнему иранскому шаху], были низвергнуты, находясь на пике своего высокомерия. И он тоже будет низвергнут", - сказал Хаменеи на встрече с представителями различных слоев населения. Трансляцию вела гостелерадиокомпания исламской республики. 

СШАИранХаменеи, АлиТрамп, Дональд