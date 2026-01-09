Иран обвинил Израиль и США в организации протестов в стране

Совбез страны заявил, что высказывания американского лидера Дональда Трампа подтверждают "сговор двух режимов"

Редакция сайта ТАСС

Марш протестующих в центре Тегерана, Иран © Fars News Agency via AP

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Израиль и США ответственны за масштабные беспорядки в стране. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

"Хотя волнения последних дней начались с протестов против экономической нестабильности, сионистский враг (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) направил их в русло дестабилизации обстановки в стране. Последние высказывания [президента США Дональда] Трампа лишь подтверждают сговор двух режимов, стремящихся подорвать устои жизни иранского народа. Народ Ирана уже однажды продемонстрировал свою сплоченность в 12-дневной войне [с Израилем], заставив врага признать стратегическое поражение. Сегодня тем же единством мы сорвем все их разрушительные планы", - приводит текст заявления гостелерадиокомпания исламской республики.

В нем отмечается, что правоохранительные органы Ирана нейтрализуют планы Израиля и США устроить беспорядки в стране. "Работа сил охраны правопорядка в стране направлена на предотвращение подобных угроз. Эти структуры, опираясь на поддержку гордого и стойкого народа, сорвут планы сионистского режима и его покровителя - США - по дестабилизации ситуации в Иране и обеспечат гражданам безопасные условия жизни. На этом пути силы безопасности и судебная система не проявят никакой снисходительности к подрывным элементам", - заявили в иранском Совбезе.

Ранее Трамп допустил, что США могут нанести "сильный удар" по руководству исламской республики, если сочтут это необходимым. Так он ответил на вопрос журналистов, готовы ли США применить силу в случае возможной гибели иранских протестующих.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица исламской республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях.