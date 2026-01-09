В Баня-Луке прошел парад в честь 34-летия основания Республики Сербской

Мероприятие завершилось пролетом над центром города звена вертолетов "Ансат" российского производства

БЕЛГРАД, 9 января. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек приняли участие в торжественном параде по случаю 34-й годовщины со дня основания Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) в Баня-Луке.

Как сообщает Радио и телевидение Республики Сербской, парад начался с доклада представителей МВД энтитета премьер-министру РС Саво Миничу. Затем перед трибуной с руководством республики и лидером боснийских сербов Милорадом Додиком прошли маршем 800 полицейских и более 1,5 тыс. представителей гражданского сектора РС. В параде также были задействованы легкие тактические машины "Вихрь" и бронеавтомобили "Деспот", используемые антитеррористическими подразделениями МВД РС. Мероприятие завершилось пролетом над центром города звена вертолетов "Ансат" российского производства.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

В пятницу Республика Сербская отмечает 34-ю годовщину с момента своего образования. 9 января 1992 года состоялось первое заседание парламента сербского народа Боснии и Герцеговины. В 2016 году мусульманская часть страны попыталась запретить празднование, после чего руководство Республики Сербской вынесло вопрос на референдум. По его итогам абсолютное большинство боснийских сербов поддержало празднование Дня Республики Сербской.