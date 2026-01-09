В Иране проходят шествия в осуждение массовых беспорядков

По информации местной гостелерадиокомпании, акции проводят в таких городах, как Ардебиль, Ахваз и Шахрекорд

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Шествия в осуждение массовых беспорядков проходят в некоторых иранских городах. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

По ее информации, шествия проводятся в таких городах, как Ардебиль, Ахваз и Шахрекорд. Протестующие вышли, чтобы поддержать власть и выразить недовольство преступлениями бунтовщиков.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях.