КСИР назвал действия бунтовщиков в Иране терактами

Участникам беспорядков пригрозили возмездием

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Разведывательное управление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) квалифицировало действия участников уличных беспорядков в Иране как террористические акты и предупредило организаторов о праве народа на возмездие.

"Мы предупреждаем, что продолжение этой ситуации неприемлемо, и кровь погибших в недавних террористических актах лежит на совести их организаторов, а народ Ирана считает законным право на возмездие", - говорится в заявлении управления, распространенном иранской гостелерадиокомпанией.

В нем подчеркивается, что КСИР "будет стоять рядом с народом Ирана до полного провала вражеского плана".

Ранее мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков и 3 медцентра, атаковали посты правоохранительных органов, повредили 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машин скорой помощи, а также 24 квартиры.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях.