Южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina

Ведомство опубликовало видеоролик с ходом операции

Редакция сайта ТАСС

© U.S. Southern Command/ X

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Южное командование вооруженных сил США официально подтвердило факт захвата нефтяного танкера Olina. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте ведомства в X и сопровождалось видеороликом, демонстрирующим ход операции.

В ходе операции морские пехотинцы и моряки объединенной оперативной группы Southern Spear ("Южное копье"), действуя в поддержку Министерства внутренней безопасности США, высадились на борт танкера Olina с авианосца USS Gerald R. Ford. Захват судна в акватории Карибского моря прошел без происшествий.

Операция проходила возле острова Тринидад (Республика Тринидад и Тобаго). По данным агентства Reuters, танкер ранее осуществлял рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора.