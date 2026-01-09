Al-Ikhbariya: сирийская армия готовится ударить по позициям курдов в Алеппо

Речь идет о курдском квартале Шейх-Максуд, который бойцы СДС и Рабочей партии Курдистана "используют в качестве плацдармов для проведения операций, направленных против жителей города"

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 9 января. /ТАСС/. Сирийская армия готовится нанести удары по штабам и позициям формирований курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) в Алеппо. Об этом сообщает телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на командование операциями.

По его сообщениям, ударам подвергнутся районы курдского квартала Шейх-Максуд, который бойцы СДС и Рабочей партии Курдистана (РПК) "используют в качестве плацдармов для проведения операций, направленных против жителей Алеппо".

Командование обратилось к жителям района Шейх-Максуд с предупреждением держаться в стороне от всех позиций бойцов СДС и РПК. Точная информация о планируемых ударах будет опубликована позже.

В ночь на 9 января Минобороны в переходном правительстве Сирии сообщило о введении режима прекращения огня в Алеппо. Согласно заявлению, курдским формированиям надлежит покинуть районы Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд, имея при себе исключительно личное легкое оружие. Сирийская армия со своей стороны гарантирует их безопасный вывод. Однако некоторые бойцы СДС отказались сдавать свои позиции и, нарушив перемирие, открыли огонь против правительственных сил, настаивая на продолжении боевых действий.

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования "Сил демократической Сирии" с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. По последним данным, число жертв среди мирных жителей города от обстрелов со стороны курдской коалиции возросло до 9, по меньшей мере 55 человек получили ранения.