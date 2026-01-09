МАГАТЭ начало консультации о временном прекращении огня у ЗАЭС

Это нужно для ремонта поврежденной линии

ВЕНА, 9 января. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) инициировало консультации с Россией и Украиной о возможности установления временного прекращения огня недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС) для ремонта поврежденной 2 января 330-кВ линии электропередачи "Ферросплавная-1", которая обеспечивает станцию питанием со стороны Украины. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"МАГАТЭ инициировало консультации, чтобы установить временное прекращение огня в районе, где в результате военных действий 2 января была повреждена и разорвана последняя оставшаяся резервная 330-киловольтная линия, после чего станция стала полностью зависеть от единственной работающей 750-киловольтной линии", - приводит слова Гросси пресс-служба МАГАТЭ.