CBS: представители 17 нефтяных компаний обсудят с Трампом Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Топ-менеджеры по меньшей мере 17 нефтедобывающих компаний примут участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом по Венесуэле в пятницу. Об этом сообщила корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс на своей странице в X.

По ее данным, среди них Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy и Hilcorp.

Встреча пройдет в Белом доме в 14:30 по местному времени (22:30 мск).

Ранее Трамп заявил, что планирует привлечь крупный бизнес к восстановлению нефтяного сектора Венесуэлы. По его словам, нефтяные компании планируют инвестировать около $100 млрд для увеличения добычи в стране.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.