Мексика усилит взаимодействие с США после заявлений Трампа об ударах по картелям

Президент страны Клаудия Шейнбаум отметила, что уже действует совместная рабочая группа

МЕХИКО, 9 января. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о намерении усилить взаимодействие с Соединенными Штатами в сфере безопасности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности рассмотреть проведение наземной операции против наркокартелей.

"Мы собираемся усилить взаимодействие [с США], поэтому я попросила министра [иностранных дел] Хуана Рамона де ла Фуэнте, чтобы он при необходимости встретился с госсекретарем США [Марко Рубио]", - сказала Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

Глава государства отметила, что у Мексики и США уже действует совместная рабочая группа. "Речь идет о дальнейшем укреплении отношений, обмене информацией, в том числе о количестве ликвидированных лабораторий, чтобы у них была вся информация. И в рамках того, над чем мы уже работаем, - еще больше усилить координацию", - подчеркнула президент.

"Мы не хотим рассматривать какой-то иной сценарий. Напротив, мы намерены и дальше работать именно в этом формате, чтобы координация [с США] еще больше укреплялась в рамках защиты суверенитета - с обеих сторон - и территориальной целостности Мексики", - добавила Шейнбаум.

Ранее в интервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил о переходе к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке. Он указал, что картели, по его мнению, фактически управляют Мексикой.