Прокурор Тегерана пригрозил смертной казнью участникам погромов в Иране

Красной линией для судебной системы является безопасность граждан страны, подчеркнул Али Салехи

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Прокурор Тегерана Али Салехи предупредил, что участники массовых беспорядков, причастные к порче имущества и открывшие огонь по сотрудникам правоохранительных органов, понесут ответственность по уголовной статье "мятеж против государства".

"Красной линией для судебной системы является безопасность граждан страны. Наш подход к террористам будет сдерживающим, а приговором для них будет приговор за мятеж против государства", - заявил Салехи в эфире иранской гостелерадиокомпании.

"Мятеж против государства" в соответствии с уголовным правом Ирана трактуется как применение оружия с целью устрашения населения. Лицо, признанное виновным в совершении этого преступления, может быть приговорено к смертной казни.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались акции протестов торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и сотрудниками правоохранительных органов.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий бунтовщиков погибли не менее семи мирных граждан и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машин скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали бунтовщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.