Лукашенко назначил нового командующего силами специальных операций
Редакция сайта ТАСС
15:56
МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Полковник Александр Ильюкевич назначен командующим силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства также подписал указ, согласно которому занимавший до настоящего времени пост командующего генерал-майор Вадим Денисенко уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.