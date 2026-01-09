Лукашенко назначил нового командующего силами специальных операций

Пост занял полковник Александр Ильюкевич

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Полковник Александр Ильюкевич назначен командующим силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства также подписал указ, согласно которому занимавший до настоящего времени пост командующего генерал-майор Вадим Денисенко уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.