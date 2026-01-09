В Иране сочли беспорядки очередным этапом войны Израиля и США против республики

Член совета по информационным технологиям при местном правительстве Машалла Шамсольваезин напомнил, что эти страны не добились своих целей во время агрессии в июне 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Израиль и США не добились своих целей в ходе агрессии против Ирана в июне 2025 года и решили дестабилизировать страну путем организации массовых беспорядков. Такое мнение выразил член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин.

"[Израильский премьер-министр Биньямин] Нетаньяху и Израиль не добились результата на этапе военных действий и изменили тактику, чтобы дестабилизировать страну, пока ее иммунитет не ослабнет, а затем снова попытаться достичь своих целей. Я уверен, что события прошлой ночи - вторая фаза войны Израиля и [президента США Дональда] Трампа с Ираном", - приводит слова чиновника агентство Tasnim.

Ранее Трамп заявил, что США готовы оказать помощь "мирным демонстрантам" в Иране, если среди них будут жертвы. "11 предполагаемых погибших в сравнении с 90-миллионным населением - это не та цифра, на основании которой Трамп стал бы выдвигать обвинения в адрес Ирана, и я полностью уверен, что они руководят этими беспорядками", - добавил Шамсольваезин.

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и сотрудниками правоохранительных органов.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий бунтовщиков погибли не менее семи мирных граждан, включая одного ребенка, и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности, прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машин скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.