Axios: низкие цены на нефть укрепляют геополитические амбиции Трампа

Как пишет портал, рост объемов производства энергоресурсов внутри страны во многом развязывает руки американской администрации

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Избыток нефти на мировом рынке и низкие цены на нее подталкивают президента США Дональда Трампа проводить более амбициозную внешнюю политику. Об этом пишет американский портал Axios.

Как отмечается в статье, "нефтяное изобилие в Америке побуждает президента Трампа использовать силу в отношении Венесуэлы". Axios указывает, что нефтяной бум в США, наряду с глобальным переизбытком сырой нефти и низкими ценами на бензин, укрепляет амбиции Трампа в области внешней политики.

Как отмечают авторы материала, рост объемов производства энергоресурсов внутри страны во многом развязывает руки американской администрации, так как Вашингтону не нужно опасаться резких скачков мировых цен на нефть, а также роста стоимости бензина на рынке США из-за геополитических потрясений или кризисов.

Axios отмечает, что за последние 15 лет США нарастили национальную добычу почти в три раза - во многом это произошло за счет сланцевой нефти. При этом, как подчеркивает портал, американские нефтяные компании, несмотря на обещания Трампа, не хотят вкладывать серьезные деньги в Венесуэлу. Как отметила аналитик Эллен Валд, одной из проблем для восстановления венесуэльского энергетического сектора является текущий низкий уровень цен - их падение ниже отметки в $60 за баррель делает добычу нефти в Венесуэле нерентабельной.

Как ожидается, 9 января в 14:30 (22:30 мск) Трамп проведет в Белом доме встречу с участием топ-менеджеров крупных нефтяных компаний. Глава государства планирует обсудить с ними восстановление нефтяного сектора Венесуэлы. По сведениям CBS News, в общей сложности в мероприятии примут участие представители 17 предприятий: в их числе Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Shell и Eni.