На Украине запретили использовать несколько программ компании "1С"

Госучреждениям и органам местного самоуправления страны запрещено их использовать

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины включила в список запрещенных программ несколько продуктов российской компании "1С", следует из данных, представленных на сайте ведомства.

Согласно списку, эти программы связаны с бухгалтерией. Госучреждениям и органам местного самоуправления страны запрещено их использовать.

Как пояснил депутат Верховной рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале, этот шаг предпринят в рамках закона Украины о киберзащите, который Владимир Зеленский подписал весной 2025 года.