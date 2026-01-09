Зеленский подписал указ о новом составе ставки верховного главнокомандующего

Согласно новому документу, в нее входят руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заместитель министра обороны Сергей Боев, а также руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава ставки верховного главнокомандующего.

Согласно тексту указа, теперь в нее входят заместитель министра обороны Сергей Боев, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко. Из состава ставки выведен бывший председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Ставка верховного главнокомандующего - руководящий орган, координирующий оборону государства. Он обеспечивает стратегическое руководство Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами.

Буданов был в начале января снят Зеленским с должности руководителя Главного управления разведки Минобороны и назначен главой его офиса. Буданов был введен в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны, а Олег Иващенко - выведен. Иващенко, ранее возглавлявший службу внешней разведки, был назначен на место Буданова. Дейнеко был уволен с поста председателя Госпогранслужбы. Как ранее сообщал глава МВД Украины Игорь Клименко, Дейнеко станет его советником и одновременно будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы.