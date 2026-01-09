Минсвязи Ирана работает над восстановлением доступа к интернету

По данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, в республике нет доступа к сети уже более суток

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Министерство связи и информационных технологий Ирана заявило, что принимает меры по возобновлению работы интернет-сервисов, доступ к которым был ограничен по решению органов безопасности.

"В ответ на многочисленные обращения СМИ, населения и бизнеса в министерство связи и информационных технологий по поводу сбоев в коммуникационной и сервисной инфраструктуре сообщаем, что решение о вышеупомянутых отключениях было принято уполномоченными органами безопасности с учетом сложившейся ситуации в стране", - приводит заявление ведомства пресс-служба иранского правительства.

В министерстве добавили, что "усердно работают над восстановлением связи и возобновлением указанных услуг".

По данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, по всему Ирану нет доступа к сети уже более суток.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и сотрудниками правоохранительных органов.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее семи мирных граждан, включая ребенка, и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машины скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.