The Times: Минобороны Британии планирует использовать лазеры для борьбы с БПЛА

Речь идет об оружии направленной энергии DragonFire, сообщает газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Минобороны Великобритании планирует задействовать лазерное оружие направленной энергии DragonFire для защиты военных баз и объектов критической инфраструктуры от атак БПЛА. Об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, оборонное ведомство ведет анализ того, как интегрировать лазерное оружие в системы противовоздушной обороны.

Издание также сообщает, что с 2027 года установками DragonFire будут оснащены эсминцы типа 45 ВМС Великобритании. В ноябре 2025 года британское подразделение европейской оборонной компании MBDA получило контракт от властей Соединенного Королевства в размере 316 млн фунтов ($425 млн) на поставку ВМС страны лазерных систем.

Подчеркивается, что стоимость лазерной системы составляет всего 10 фунтов за выстрел, и она достаточно точна, чтобы поразить монету в один фунт с расстояния в километр. В Минобороны называют подобный метод более экономичным по сравнению с традиционными ракетными системами. Так, пуск каждой ракеты Sea Viper оценивается в 1 млн фунтов.