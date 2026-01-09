Во Франции оппозиция внесла в парламент очередной вотум недоверия правительству

Это случилось из-за "унижения" страны со стороны ЕС и США

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Правая и левая оппозиция во Франции внесла в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) два проекта резолюции о недоверии правительству республики из-за "унижения" Парижа со стороны ЕС и США.

Первый текст подала партия "Национальное объединение", о чем поздно вечером 8 января объявил ее лидер Жордан Барделла в X. Он пояснил, что такой шаг связан с предательством в отношении французских фермеров, несмотря на протесты которых Еврокомиссия намерена окончательно утвердить соглашение о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR). Заявления же президента республики Эмманюэля Макрона, который пообещал, что Париж проголосует против этой сделки, он назвал "коммуникационным маневром, столь же запоздалым, сколь и лицемерным". Барделла пообещал, что в Европарламенте будет также предложено вынести на голосование вопрос о доверии главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

9 января второй вотум подала левая партия "Неподчинившаяся Франция" (НФ). "Франция унижена в Брюсселе соглашением с MERCOSUR, которое Макрон никогда не блокировал за 8 лет пребывания у власти. Францию унизили в мире - таков катастрофический послужной список президента республики, неспособного осудить агрессию Соединенных Штатов против Венесуэлы", - написала глава парламентской фракции НФ Матильда Пано в X, объявляя о подаче соответствующей резолюции в Нацсобрание.

Дата голосования по этим резолюциям еще не названа, однако, как утверждает парламентский телеканал LCP, это может произойти 14 января. Он отмечает, что, с учетом отсутствия поддержки на левом фланге, резолюция правых гарантированно не наберет нужного количества голосов. Что же касается вотума левых, то, с учетом озвученной президентом позиции о голосовании против сделки с MERCOSUR, за него также с большой вероятностью не удастся собрать необходимого большинства в 288 голосов.

Соглашение о свободной торговле

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии сообщила, что финишная черта в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Для утверждения решения о заключении соглашения необходимо было квалифицированное или так называемое двойное большинство: "за" должны проголосовать не менее 55% (16 из 27) стран ЕС, где проживает не менее 65% населения сообщества. 9 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта сообщили, что страны ЕС проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с "Меркосур", оно может быть подписано в течение следующей недели.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.