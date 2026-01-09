МО Литвы: для создания нового полигона придется выкупить 13 усадеб

Недвижимость местных жителей попала в зону, которая предусмотрена для проведения стрельб, сообщил начальник штаба управления логистики армии Литвы Аудрюс Дашквичюс

ВИЛЬНЮС, 9 января. /ТАСС/. Создание Литвой нового полигона бригадного уровня сопряжено с необходимостью выкупа недвижимости местного населения, которая оказалась на будущей военной территории. Об этом сообщил журналистам начальник штаба управления логистики литовской армии Аудрюс Дашквичюс.

"В зону, которая предусмотрена для проведения стрельб, попали 13 усадеб. Их придется выкупить", - сказал он.

На территории, которая отводится под маневрирование и учебные цели, усадьбы могли бы остаться. "Там, где стреляют, это опасно", - пояснил начальник штаба.

Намерение властей построить полигон бригадного уровня натолкнулось на нежелание местных жителей видеть по соседству военный объект, который усложнит их жизнь и хозяйственную деятельность, а для многих станет приговором к выселению. В районе будущего полигона, площадь которого составит 14,6 тыс. гектаров, находится около 2 тыс. частных землевладений, в том числе в лесной зоне.

На полигоне одновременно смогут тренироваться до 4 тыс. солдат. Планируется, что крупные учения будут проводиться там 5 раз в год по 10 дней, менее масштабные - на постоянной основе.