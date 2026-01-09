Глава полиции Ирана сообщил об использовании бунтовщиками самодельной взрывчатки

Ахмад Реза Радан также заявил, что протестующие убивают мирных граждан из огнестрельного оружия

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Погромщики в Иране убивают мирных граждан из огнестрельного оружия, наносят им ножевые ранения и используют самодельные гранаты. Об этом заявил глава иранской полиции Ахмад Реза Радан.

"Я обращаюсь к семьям: будьте бдительны в отношении своих детей. Любой ребенок может стать целью вражеской пули. Некоторые из этих людей получили ножевые ранения. Они используют любое оружие. Некоторые, к сожалению, были убиты самодельными гранатами", - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 11 мирных граждан, включая ребенка, и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.