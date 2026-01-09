В Венесуэлу прибывает делегация Госдепа США для восстановления дипмиссий

Правительство республики приняло решение провести переговоры для урегулирования последствий агрессии, говорится в заявлении правительства Венесуэлы

КАРАКАС, 9 января. /ТАСС/. Делегация Госдепартамента США прибывает в Венесуэлу для обоюдного возобновления работы дипмиссий, после того как правительство республики приняло решение начать переговоры для урегулирования последствий американской агрессии и похищения президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Об этом говорится в правительственном заявлении, опубликованном в Telegram-канале венесуэльского министра иностранных дел Ивана Хиля Пинто.

"Боливарианское правительство Венесуэлы приняло решение начать процесс дипломатических переговоров с правительством США, направленный на восстановление дипмиссий в обеих странах с целью урегулирования последствий агрессии и похищения президента республики и первой леди, а также обсуждения повестки дня, представляющей взаимный интерес", - указывается в тексте. В нем отмечается, что "в страну прибывает делегация дипломатических сотрудников Госдепартамента США, которая проведет техническую и логистическую оценку, связанную с дипломатической деятельностью". "Аналогичным образом делегация венесуэльских дипломатов будет направлена в США", - сообщается в документе.

Венесуэльское правительство вновь заявило, что страна стала жертвой "преступного, незаконного и противоправного нападения США", в результате которого погибли более ста военнослужащих и гражданских лиц и совершено незаконное похищение конституционного президента и первой леди, что является серьезным нарушением личной неприкосновенности глав государств и принципов международного правопорядка.

В январе 2019 года Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США, после того как Вашингтон признал самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо руководителем республики.