Полиция Ирана сообщила о стабилизации ситуации в стране после беспорядков

Официальный представитель ведомства Саид Монтазер оль-Махди сообщил о спокойствии "в различных городах по всей стране"

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Ситуация в Иране после вооруженных беспорядков в ночь на пятницу постепенно стабилизировалась. Об этом заявил официальный представитель полиции исламской республики Саид Монтазер оль-Махди.

"Наблюдения на местах свидетельствуют о спокойствии в различных городах по всей стране", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания. Монтазер оль-Махди отметил, что мирные жители вышли на акции протеста против действий нарушителей порядка и "осудили их действия, поддерживаемые иностранными государствами".