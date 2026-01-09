ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп: компании США помогут восстановить нефтяную инфраструктуру Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов отметил, что добыча топлива будет в интересах Вашингтона, народа республики и "всего мира"
20:22

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что американские компании помогут быстро восстановить нефтяную инфраструктуру в Венесуэле.

"Мы обсудим, как эти замечательные американские компании могут помочь быстро восстановить нефтяную промышленность Венесуэлы и обеспечить добычу миллионов баррелей нефти в интересах США, народа Венесуэлы и всего мира", - сказал американский лидер на встрече с представителями нефтяных компаний в Белом доме. 

