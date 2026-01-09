ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Армия Израиля назвала целью новых ударов по Ливану объекты "Хезболлах"

По версии ВС еврейского государства, цели использовались для "восстановления и наращивания военной мощи" формирований организации
Редакция сайта ТАСС
20:31

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Израильские военные в ходе новой волны ударов по Ливану в течение дня атаковали мастерские по производству оружия и военные склады шиитской организации "Хезболлах". Об этом заявила армейская пресс-служба.

По ее версии, упомянутые объекты "использовались для восстановления и наращивания военной мощи" формирований "Хезболлах".

Помимо этого, ударам в нескольких районах Ливана подверглись ракетные установки и иные военные объекты, которые, по данным Израиля, задействовались шиитскими бойцами.

"Цели, по которым были нанесены удары, и возобновление деятельности "Хезболлах" на этих объектах являются нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном и создают угрозу для Государства Израиль. Армия обороны Израиля продолжит принимать меры с целью устранения любых угроз Государству Израиль", - указали военные. 

ЛиванИзраиль