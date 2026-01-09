Армия Израиля назвала целью новых ударов по Ливану объекты "Хезболлах"

По версии ВС еврейского государства, цели использовались для "восстановления и наращивания военной мощи" формирований организации

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Израильские военные в ходе новой волны ударов по Ливану в течение дня атаковали мастерские по производству оружия и военные склады шиитской организации "Хезболлах". Об этом заявила армейская пресс-служба.

По ее версии, упомянутые объекты "использовались для восстановления и наращивания военной мощи" формирований "Хезболлах".

Помимо этого, ударам в нескольких районах Ливана подверглись ракетные установки и иные военные объекты, которые, по данным Израиля, задействовались шиитскими бойцами.

"Цели, по которым были нанесены удары, и возобновление деятельности "Хезболлах" на этих объектах являются нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном и создают угрозу для Государства Израиль. Армия обороны Израиля продолжит принимать меры с целью устранения любых угроз Государству Израиль", - указали военные.