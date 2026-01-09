Bloomberg: Зеленский обсуждает с США возможное соглашение о свободной торговле

По информации агентства, оно предусматривает нулевые пошлины и будет распространяться на некоторые промышленно развитые регионы Украины

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с США, которое предусматривает нулевые пошлины и будет распространяться на некоторые промышленно развитые регионы Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как сказал Зеленский в телефонном интервью агентству, соглашение будет частью более широкого пакета мер по ускорению восстановления страны после вооруженного конфликта. Сделка, заявил он, предусматривает нулевые пошлины на торговлю с США и распространяется на некоторые промышленно развитые регионы Украины, предоставляя стране "очень серьезные преимущества" по сравнению с соседними государствами и потенциально привлекая инвестиции и бизнес.

Зеленский отметил, что ему необходимо обсудить детали предложения непосредственно с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что такое соглашение также послужит дополнительной гарантией экономической безопасности. Он выступил с этим заявлением, заслушивая доклад своего главного переговорщика, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который в пятницу провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером.