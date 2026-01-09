SANA: армия Сирии объявила о начале операции против курдских бойцов в Алеппо

Как только зачистка будет завершена, район будет передан под контроль сил безопасности переходного правительства

ТУНИС, 9 января. /ТАСС/. Сирийская армия начинает операцию по зачистке квартала Шейх-Максуд в городе Алеппо от бойцов формирований курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), отказавшихся покинуть район добровольно. Соответствующее заявление оперативного отдела штаба приводит агентство SANA.

Согласно тексту, решение об операции принято "по истечении сроков, предоставленных армией СДС". Как только зачистка будет завершена, район будет передан под контроль сил безопасности переходного правительства. Сирийская армия возлагает на курдскую коалицию ответственность за затягивание процесса, который сопровождается "систематическими обстрелами и нанесением ударов" по гражданским и военным объектам в городе Алеппо, что "снижает шансы на заключение каких-либо новых соглашений" с СДС.

Кроме этого, в заявлении указывается, что в Шейх-Максуде было выявлено "большое число членов террористической организации "Рабочая партия Курдистана (РПК)". "Эти преступники участвовали вместе с СДС в убийстве более десяти курдских юношей, отказавшихся воевать на их стороне", - подчеркивается в тексте.

Ранее Минобороны в переходном правительстве Сирии ввело комендантский час в районе Шейх-Максуд, объявив его закрытой военной зоной. Жителям квартала рекомендовалось не приближаться к позициям курдских бойцов, по которым запланированы массированные удары. После этого министерство сообщило об уничтожении в Шейх-Максуде крупного склада боеприпасов, который принадлежал бойцам СДС и РПК.

В ночь на 9 января Минобороны в переходном правительстве Сирии сообщило о введении режима прекращения огня в Алеппо. Согласно заявлению, курдским формированиям надлежит покинуть районы Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд, имея при себе исключительно личное легкое оружие. Сирийская армия со своей стороны гарантирует их безопасный вывод. Однако некоторые бойцы СДС отказались сдавать свои позиции и, нарушив перемирие, открыли огонь против правительственных сил, настаивая на продолжении боевых действий.

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования "Сил демократической Сирии" с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. По последним данным, число жертв среди мирных жителей города от обстрелов со стороны курдской коалиции возросло до 9, по меньшей мере 55 человек получили ранения.