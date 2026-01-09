МИД Ливана: оружие "Хезболлах" не должно служить предлогом для ослабления страны

Министр иностранных дел республики Юсеф Раджи пояснил, что государство не может приступить к восстановлению разрушенных населенных пунктов из-за задержки в поступлении международной финансовой помощи

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 10 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи обсудил со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи новый подход к решению проблем, связанных с оружием, которым обладает шиитская организация "Хезболлах". Об этом глава дипведомства заявил на пресс-конференции по итогам состоявших в Бейруте двусторонних переговоров.

"Хезболлах" не смогла обеспечить защиту Ливана и шиитской общины от Израиля, - отметил Раджи, слова которого приводит новостной портал Elnashra. - Поэтому нельзя допустить, чтобы оружие, находящееся в ее руках, стало бы теперь предлогом для ослабления ливанского государства".

Как пояснил министр, правительство республики не может приступить к восстановлению разрушенных в ходе военных действий населенных пунктов на юге страны из-за задержки в поступлении обещанной международной финансовой помощи. "Государства, способные оказать Ливану необходимую поддержку в реконструкции, ставят в качестве предварительного условия разоружение шиитской организации", - подчеркнул он.

Глава МИД подтвердил стремление Ливана к установлению наилучших отношений с исламской республикой, но при этом выразил пожелание, чтобы "иранская помощь направлялась непосредственно ливанскому государству, а не какой-либо другой стороне". Он также попросил своего коллегу повлиять на "некоторых иранских официальных лиц", чьи позиции "представляют собой вопиющее вмешательство во внутренние дела Ливана".

В ответ Арагчи заявил о заинтересованности Ирана в дружественных отношениях с Ливаном и развитии взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. "Мы поддерживаем "Хезболлах", но не вмешиваемся в ее решения", - указал дипломат.

8 января правительство республики поручило командованию ливанской армии разработать план операции по разоружению незаконных военизированных формирований к северу от реки Литани. Ранее было объявлено об установлении ливанскими вооруженными силами оперативного контроля над южными районами, которые служили форпостами "Хезболлах".