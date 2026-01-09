Трамп подтвердил намерение посетить Китай в апреле

Президент США уверен, что у него хорошо получается "ладить" с председателям КНР Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение нанести визит в Китай в апреле 2026 года.

"У меня очень хорошо получается ладить с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС). Я поеду в Китай в апреле", - заявил глава США в Белом доме на встрече с руководителями крупнейших западных нефтяных компаний, посвященной ситуации вокруг Венесуэлы.

Трамп сообщил в октябре по итогам телефонного разговора с Си Цзиньпином, что принял его приглашение посетить Китай в апреле 2026 года. По словам американского президента, после этого состоится государственный визит китайского лидера в Соединенные Штаты.

Глава Минфина США Скотт Бессент ранее предположил, что Трамп и Си Цзиньпин могут провести четыре встречи в 2026 году. По его словам, помимо двух государственных визитов, лидеры могут провести переговоры на мероприятии Группы двадцати в американском Дорале (штат Флорида) и на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне.