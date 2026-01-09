Постпред при ООН: Иран осуждает попытки США вмешаться во внутренние дела страны

Амир Саид Ираван подчеркнул, что Вашингтон вмешивается в дела республики за счет подстрекательства к беспорядкам и насилию

ООН, 10 января. /ТАСС/. Иран осуждает попытки США вмещаться во внутренние дела исламской республики за счет подстрекательства к беспорядкам и насилию. Об этом говорится в письме, которое постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил на имя генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности Абукара Дахир Османа.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил силовыми мерами властям Ирана, если в этой стране будут вести огонь по участникам беспорядков. "Исламская Республика Иран решительным образом осуждает продолжающиеся незаконные и безответственные действия США в координации с израильским режимом по вмешательству во внутренние дела Ирана посредством угроз, подстрекательства и намеренного поощрения нестабильности и насилия", - говорится в документе, предоставленном ТАСС иранской миссией.

Постпред Ирана также отметил, что "никакие принципы или нормы международного права не позволяют государству заниматься подстрекательством к насилию, дестабилизировать общество или организовывать беспорядки под предлогом защиты прав человека или "поддержки народа". "Подобные заявления представляют собой явное искажение международного права. Их нельзя брать на вооружение, чтобы оправдать давление, угрозы или интервенционистскую политику", - указывается в документе.

Глава иранского диппредставительства подчеркнул, что "трансформация мирных протестов в жестокие подрывные действия и повсеместный вандализм представляет собой прямые и ожидаемые последствия подобной политики". "Полная ответственность за последствия прямо и недвусмысленно лежит на Соединенных Штатах", - резюмировал он.​​​​​