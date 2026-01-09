Трамп грозит Ирану силовыми мерами, если в стране будут стрелять по протестующим

Американский лидер не уточнил, какие именно меры США могут принять в отношении Ирана в таком случае

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что пригрозил силовыми мерами властям Ирана, если в этой стране будут вести огонь по участникам беспорядков.

"Я просто надеюсь, что протестующие в Иране будут в безопасности. Поскольку там сейчас очень опасно. Опять же, я заявил иранскому руководству: "Вам лучше не начинать стрелять, поскольку мы тоже начнем стрелять", - сказал американский лидер 9 января на встрече с представителями нефтяных компаний в Белом доме. Он не уточнил, о каких именно силовых мерах со стороны США идет речь.