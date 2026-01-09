КНДР обвинила Южную Корею во вторжении в ее воздушное пространство

Инцидент произошел 4 января, когда подразделения ПВО КНДР обнаружили и отследили воздушную цель, пересекшую межкорейскую границу со стороны Юга

Редакция сайта ТАСС

ПХЕНЬЯН, 10 января. /ТАСС/. Южнокорейский разведывательный беспилотник был сбит над территорией КНДР. Об этом говорится в опубликованном агентством ЦТАК заявлении представителя Генштаба Корейской народной армии.

По его словам, инцидент произошел 4 января, когда подразделения ПВО КНДР обнаружили и отследили воздушную цель, пересекшую межкорейскую границу со стороны Юга, и с использованием средств РЭБ посадили ее на своей территории. В беспилотнике были установлены наблюдательные средства, указал представитель Генштаба. По итогам анализа остатков БПЛА выяснилось, что он был запрограммирован на трехчасовой полет, в ходе которого должен был снимать важные объекты КНДР.

В камерах беспилотника обнаружили записи, снятые над территорией КНДР, продолжительностью почти семь минут. "Данные видеоматериалы служат ясным свидетельством, показывающим, что этот беспилотник нарушил воздушное пространство нашей республики в целях наблюдения и разведки", - отметил военный, подчеркнув, что южнокорейские провокации у границы продолжаются даже спустя год после смены власти в Сеуле.

Представитель Генштаба также напомнил о похожем инциденте 27 сентября 2025 года, когда средствами РЭБ на территории КНДР был посажен еще один южнокорейский разведывательный БПЛА.

"В Республике Корея громко болтают о необходимости восстановления взаимопонимания с КНДР, но при этом не прекращают скрытно осуществлять провокационные действия против нас. Это в очередной раз ясно говорит о ее враждебной сущности, - указал представитель Генштаба. - РК является нашим неизменным противником, объектом, который следует непременно уничтожить в случае нападения".

КНДР решительно осуждает неоднократные грубые провокации со стороны Южной Кореи и строго предупреждает власти в Сеуле о необходимости немедленно прекратить подобные действия. "Фанатики войны в Республике Корея обязательно заплатят большую цену за свое ни в коем случае недопустимое сумасбродство", - подчеркнул представитель Генштаба.