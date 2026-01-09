Милей сообщил о планах посетить Китай в 2026 году

Президент Аргентины заявил, что у республики хорошие торговые отношения с КНР

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей планирует совершить поездку в Китай в этом году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN en Español.

"Мы планируем поездку в Китай [в 2026 году]. У нас очень хорошие торговые отношения с Китаем", - сказал он.

По мнению Милея, торговые связи с КНР не противоречат курсу Аргентины на союзнические отношения с Соединенными Штатами. "Мы союзники США и Израиля в геополитическом плане, но торговые отношения идут отдельно", - считает он. По его словам, Аргентина "должна торговать со всеми странами мира и рада всем, кто хочет торговать с ней". "И в этом плане Китай - отличный торговый партнер", - подчеркнул Милей.

Он также подтвердил, что планирует в 2026 году в третий раз посетить Израиль, и не исключил, что может заехать на Украину. "Я не знаю, мою программу [поездки] с точки зрения стратегии определяет глава МИД [Пабло] Кирно. Мне хотелось бы", - сказал Милей, отвечая на вопрос, планируется ли на пути в Израиль остановка на Украине.

Ранее Милей уже заявлял, что планирует посетить Китай, однако ни одной поездки пока не состоялось.