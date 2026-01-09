Милей: Аргентина хочет создать блок стран с антисоциалистической идеологией

Президент республики сообщил, что министерство иностранных дел страны уже работает над организацией первой встречи объединения

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Власти Аргентины хотят сформировать региональный блок государств, правительства которых объединяют общие взгляды на необходимость борьбы с социализмом. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN en Español президент южноамериканской страны Хавьер Милей.

"Несомненно, я активно работаю над этим", - сказал аргентинский лидер в ответ на вопрос, собирается ли он создать объединение государств на основе идеологической близости.

По мнению Милея, итоги выборов в некоторых странах Латинской Америки, где победили кандидаты, представляющие правые силы, показывают, что "регион пробудился от кошмара социализма XXI века". "Мы пытаемся создать блок, где нашим предложением будет принятие идей свободы и твердая позиция противостояния раку социализма в его различных версиях - будь то социализм XXI века или идеология [с либеральной и гендерной повесткой] woke", - сообщил он. Глава государства отметил, что у объединения пока нет названия, но Министерство иностранных дел Аргентины уже работает над организацией его первой встречи.

В 2025 году президентские выборы прошли в Боливии, Гондурасе, Чили и Эквадоре. Победу на них одержали кандидаты от правых и правоцентристских партий.