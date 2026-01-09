Трамп намерен вскоре встретиться с представителями Венесуэлы

Президент США не уточнил, с кем именно он планирует пообщаться

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться в ближайшее время с представителями Венесуэлы.

"Я встречусь с различными представителями Венесуэлы, вероятно, довольно скоро. Мы еще не договорились об этом. Но у нас очень хорошие отношения с людьми, которые сейчас руководят Венесуэлой", - сказал американский президент на встрече с руководителями нефтяных компаний в Белом доме.

Трамп не уточнил, с кем именно он планирует пообщаться, но подчеркнул: "Мы взаимодействуем с людьми из Венесуэлы". "Мы очень хорошо с ними взаимодействуем. Я думаю, что они взаимодействовали с нами очень разумно, поскольку там все было бы уничтожено в случае еще одной атаки. И мы этого не хотели", - добавил американский лидер.