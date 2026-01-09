Фон дер Ляйен: ЕС предоставит Сирии $722 млн на послевоенное восстановление

Председатель Еврокомиссии также сообщила, что Евросоюз намерен начать переговоры о возобновлении соглашения о сотрудничестве с Сирией

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

БЕЙРУТ, 10 января. /ТАСС/. Евросоюз предоставит в 2026-2027 годах Сирии $722 млн на послевоенное восстановление и поставки гуманитарной помощи. Об этом объявила в Дамаске председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с главой Европейского совета Антониу Коштой она посетила арабскую республику и встретилась с ее президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

"Потребности Сирии в реконструкции огромны, я видела это своими глазами", - сказала фон дер Ляйен, слова которой привел ливанский телеканал Al Jadeed. Она сообщила, что Евросоюз намерен начать переговоры о возобновлении соглашения о сотрудничестве с Сирией и "запустит программу нового политического партнерства, включая переговоры на высоком уровне". В 2025 году страны ЕС отменили экономические санкции, введенные в 2011 году против бывшего руководства республики.

Фон дер Ляйен на пресс-конференции выразила обеспокоенность по поводу эскалации насилия в городе Алеппо, где вспыхнули столкновения между правительственными войсками и курдскими ополченцами. Она подчеркнула "необходимость возвращения всех сторон к диалогу".

Местная газета Al Watan назвала визит председателей ЕС и Еврокомиссии "важным дипломатическим шагом на пути сближения Сирии и Евросоюза после многих лет отчуждения, вызванного политикой прежнего режима".

Кроме того, Фон дер Ляйен и Кошта в рамках своего ближневосточного турне также посетили Ливан. На встрече с президентом Джозефом Ауном они заявили "о неизменной поддержке стабильности и процветания ливанского государства". В то же время руководитель Ливана обратился к ЕС с просьбой оказать содействие в возвращении 1,5 млн сирийских беженцев на родину.

8 января фон дер Ляйен и Кошта встретились в Аммане с королем Иордании Абдаллой II. По итогам состоявшихся переговоров было объявлено о проведении в апреле совместной инвестиционной конференции в целях укрепления экономического партнерства. В заявлении подчеркивалась важность европейской поддержки королевских вооруженных сил, а также взаимодействия в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.