В Бундестаге считают, что присвоение США Гренландии подорвет доверие к НАТО

Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Армин Лашет призвал к дипломатическим усилиям, направленным на то, чтобы отговорить Вашингтон от аннексии острова

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет (ХДС) призвал к дипломатическим усилиям, направленным на то, чтобы отговорить США от аннексии Гренландии, и заявил, что военные действия против члена НАТО подорвут доверие к альянсу.

"Мы должны ясно дать понять американцам в ходе дипломатических переговоров, что военные действия против небольшой страны - члена НАТО уничтожат последние остатки доверия к альянсу. Конец НАТО не может быть в интересах Вашингтона. В любом случае ясно одно: европейцы не могут вступить в войну с США", - сказал Лашет в интервью медиагруппе Funke.

В то же время он отметил, что следует "серьезно относиться ко всему, что говорит президент США [Дональд Трамп]". "Дискуссия о Гренландии началась еще во время первого срока Трампа. Я не верю, что дело дойдет до военной конфронтации, но давление нарастает. Европа должна к этому подготовиться", - подчеркнул Лашет. Гренландия, по словам политика, приобретает новое геостратегическое значение. "НАТО могла бы коллективно справиться с этим вызовом без аннексии Гренландии Соединенными Штатами", - утверждает глава комитета Бундестага.

Лашет отметил, что интервенции за рубежом не являются уникальным явлением для президента США Дональда Трампа. "Убийство Усамы бен Ладена без постановления суда на территории Пакистана при президенте [Бараке] Обаме было столь же проблематичным с точки зрения международного права", - заявил Лашет. При этом он выступил в защиту сдержанной реакции европейцев после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Открытая критика американского президента со стороны европейских лидеров, как считает Лашет, "означала бы конец переговоров по Украине".

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.