Министр обороны Южной Кореи отрицает запуск беспилотников в КНДР

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 10 января. /ТАСС/. Министр обороны Республики Корея Ан Гю Бэк отрицает причастность южнокорейских военных к запуску беспилотников в воздушное пространство КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Наши вооруженные силы не используют БПЛА такого типа", - сказал Ан Гю Бэк. Министр также назвал заявления КНДР не соответствующими действительности. По его словам, президент отдал распоряжение провести проверку в связи с инцидентом.

"Было подтверждено, что вооруженные силы Республики Корея не запускали дроны в даты, обозначенные Северной Кореей", - отметили в южнокорейском министерстве обороны.

Ранее представитель Генштаба Корейской народной армии заявил, что беспилотники, запущенные из Республики Корея, вторглись в воздушное пространство КНДР и упали на ее территории 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года. Военные КНДР применили средства радиоэлектронной борьбы. По словам представителя Генштаба, беспилотники были предназначены для разведки, поскольку были оборудованы средствами наблюдения и видеозаписи.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступает за диалог с КНДР. Предыдущий президент Юн Сок Ёль был обвинен в помощи противнику из-за того, что южнокорейские беспилотники разбились в КНДР. Прокуратура подозревает Юн Сок Ёля в том, что тот отправлял дроны с политическими листовками в Пхеньян и другие города, чтобы спровоцировать КНДР и получить благовидный предлог для введения военного положения.