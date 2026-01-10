Глава комитета Бундестага Лашет назвал разумным намерение Макрона поговорить с Путиным

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет (ХДС) назвал разумным намерениепрезидента Франции Эмманюэля Макрона провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Я считаю разумным, что президент Франции Макронхочет возобновить переговоры с Путиным", - сказал Лашет в интервью медиагруппе Funke. "Мы постоянно зависим от Белого дома в плане информации о конфиденциальных переговорах", - добавил он.

Отвечая на вопрос, следует ли Мерцу поговорить с Путиным, глава комитета Бундестага подчеркнул, что"переговоры могли бы начаться - скоординированные по всей Европе - соспециального посланника". Отвечая на вопрос о возможной отправке военных ФРГ на Украину, Лашет указал, что "условием является соглашение о прекращении огня с Россией, которое включает в себя надежные гарантии безопасности для Украины, в том числе со стороны американцев".

"Канцлер ФРГ пообещал разместить военных ФРГ на границе с Украиной. Будет ли в конечном итоге задействован Бундесвер, будет зависеть от ситуации. Поэтому разумно, что канцлер Германии ничего не исключает", - подчеркнул политик.

"Каждый солдат, которого мы отправляем, должен иметь мандат от Бундестага. У нас нет европейской армии. Я настоятельно советую воздержаться от принятия каких-либо необдуманных решений в этой деликатной ситуации", - резюмировал политик.

На вопрос, считает ли он, что российская сторона разрешитприсутствие сил НАТО на Украине, Лашет сказал, что "у него создается впечатление, что американцы координируют каждый свой шаг с Москвой и ближе к всеобъемлющему решению, чем это публично признается". "В противном случае их переговорные усилия было бы трудно объяснить", - утверждал политик.

Владимир Зеленский, по его мнению, "также не проявлял бы такой готовности к компромиссу, если бы не было косвенных сигналов с другой стороны".

6 января Макрон заявил, что намерен провести разговор сроссийским лидером Владимиром Путиным как можно скорее. Президент Франции подчеркивал, что диалог должен состояться "как можно скорее".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Макрон готов поговорить, то Россия всегда открыта к диалогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль сообщит, если получит предложения о диалоге лидеров РФ и Франции.