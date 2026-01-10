WP: Ватикан просил США позволить Мадуро бежать в Россию

Кардинал Пьетро Паролин просил вашингтонскую администрацию повременить с проведением операции в Венесуэле, сообщает издание

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин просил вашингтонскую администрацию не спешить с проведением операции против Венесуэлы, чтобы избежать дестабилизации ситуации в республике и кровопролития. Об этом 10 января сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам ее источников, кардинал в конце декабря спрашивал американского посла в Ватикане Брайана Берча о планах Вашингтона в отношении Венесуэлы и пытался выяснить, добиваются ли США смены власти в республике. Как отмечается в публикации, Паролин "в течение многих дней пытался связаться с госсекретарем [США] Марко Рубио, отчаянно стремясь предотвратить кровопролитие и дестабилизацию обстановки в Венесуэле".

В материале говорится, что кардинал просил администрацию американского президента Дональда Трампа предложить венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро покинуть республику и "проявить терпение, подталкивая его к принятию этого предложения". По версии издания, Паролин заявлял Берчу, что Мадуро мог бы получить убежище в России.

В статье также приводится комментарий службы печати Святого престола относительно этих консультаций: "Вызывает разочарование то, что были раскрыты фрагменты конфиденциальных бесед, которые неточно отражают содержание состоявшегося в рождественский период разговора". В публикации утверждается, что США, в частности, через посредников обсуждали с Мадуро возможность того, что он покинет Венесуэлу и отправится в Турцию.