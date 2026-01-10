Депутат Меттан: у лидеров Европы нет опыта для адекватной оценки ситуации по Украине

По словам политика, нынешние главы стран Европы "не знали мировой войны и достигли зрелого возраста в конце холодной войны"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Нынешние лидеры Европы не знали мировых войн и не имеют исторического опыта, чтобы быть в состоянии адекватно оценить ситуацию вокруг Украины. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС депутат кантонального парламента Женевы, журналист и писатель Ги Меттан.

"За исключением [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана, [главы правительства Словакии] Роберта Фицо и [президента Белоруссии] Александра Лукашенко, ни один из нынешних европейских лидеров не способен рационально проанализировать обстановку", - сказал он.

По словам политика, нынешние лидеры стран Европы "не знали мировой войны и достигли зрелого возраста в конце холодной войны". "У них нет ни исторического опыта, ни геополитической компетенции для управления сложными ситуациями", - пояснил он.

С точки зрения Меттана, настоящее мужество европейцев в нынешней обстановке "заключалось бы в том, чтобы признать, что они пошли по неверному пути, и сделать все возможное, чтобы положить конец войне" на Украине. Политик подчеркнул, что этот конфликт разрушает Европу и Украину "гораздо больше, чем сказывается на России".