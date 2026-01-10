Политик Мема рассказал о тайных проектах Финляндии по размещению ядерного оружия

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" отметил, что отношения между Россией и Финляндией находятся "на самом низком уровне за всю историю"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Руководство Финляндии тайно рассматривает возможность размещения на территории страны ядерного оружия. Об этом ТАСС рассказал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Он отметил, что отношения между Россией и Финляндией находятся "на самом низком уровне за всю историю".

"Отношения не улучшатся в ближайшее время, до следующих парламентских выборов, где что-то может измениться, но, вероятно, ненамного, - сказал Мема. - Я не думаю, что есть какая-либо вероятность того, что отношения смогут вернуться на довоенный уровень, по крайней мере, при нынешнем мышлении и пропаганде в средствах массовой информации. Россия становится все более и более экзистенциальной угрозой для Финляндии, где нынешнее руководство тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия. Президент [Александр] Стубб некоторое время назад заявил, что Финляндия может разместить ядерное оружие, поскольку теперь является полноправным членом НАТО".

По словам политика, в Финляндии существует мнение, что страна находится в состоянии войны с Россией. "С тех пор как Финляндия вступила в НАТО, отношения начали ухудшаться из-за ненавистнической риторики в адрес России, главным образом со стороны тех, кто был заинтересован в разделении двух стран и, в конечном счете, в использовании Финляндии как инструмента против России, чтобы ослабить ее экономически и еще больше ограничить, - отметил он. - Санкции и антироссийские настроения никогда еще не были так сильны в истории. Удивительно как большинство людей становятся жертвами пропаганды разжигателей войны, в то время как хорошо образованные финны не поддались на этот нарратив ненависти к России, а продолжают придерживаться исторически нейтрального взгляда на происходящее на международной арене и оценивать исторические события с позиций справедливости и критики".

Мема подчеркнул, что правящие в Финляндии элиты мало что могут сделать, чтобы обратить вспять "глупую и опасную политику в отношении соседней России". "Финляндия продолжает активно участвовать в конфликте на Украине, оказывая военную поддержку и продвигаясь по очень опасному пути также и на европейском уровне, в рамках коалиции желающих, где президент Стубб продвигает политику, направленную против России, но, в конечном счете, наносящую ущерб Финляндии и ее народу", - заключил он.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года.