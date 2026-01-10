Финский политик Мема поддержал слова Мелони о диалоге с Россией

Член национально-консервативной партии "Альянс свободы" отметил, что удар ВС РФ "Орешником" в ответ на террористическую атаку Киева был предупреждением, а не эскалацией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони © Antonio Masiello/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 10 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони должна играть ведущую роль в диалоге с Россией по установлению мира. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Ранее Мелони заявила, что Европе пора начать говорить с Россией. Она выступила за назначение спецпредставителя по Украине.

"Мелони делает для мира и дипломатии больше, чем [глава дипломатии ЕС] Кая Каллас. Мелони стоит отдать ведущую роль по установлению мира от лица Европы", - написал политик в X.

Он назвал "шокирующими" заявления Каллас о том, что Европа должна перевооружиться и нанести России ущерб.

Политик добавил, что удар ВС РФ "Орешником" в ответ на террористическую атаку Киева был предупреждением, а не эскалацией. "Россия все еще открыта для диалога" - написал он.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, российские военнослужащие в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины.