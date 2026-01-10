Полиция начала расследование скандала вокруг избирательной кампании президента Кипра

Официальный представитель полиции острова Вирон Виронос отметил, что Никос Христодулидис и его команда использовали незаконные методы финансирования

НИКОСИЯ, 10 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы приступили к расследованию скандала вокруг публикации видео с утверждениями, что президент Кипра Никос Христодулидис и его команда использовали незаконные методы финансирования избирательной кампании. Об этом сообщил Кипрскому информационному агентству официальный представитель полиции острова Вирон Виронос.

"Мы получили жалобу и начали расследование, в отношении которого на данном этапе я ничего не могу сказать, что конкретно делают наши службы", - информировал он. Виронос пояснил, что пока не может уточнить характер правонарушений и детали расследования.

Содержание видеоматериала

Скандальный восьмиминутный видеоролик был размещен в четверг в X пользователем под ником EmilyTanalyst и именем Emily Thompson. В одном из фрагментов этого видео, предположительно снятого на скрытую камеру, присутствует политический соратник президента Йоргос Лаккотрипис. Он говорит, что в связи с тем, что во время избирательной кампании общий объем ее финансирования ограничен €1 млн, "иногда приходится полагаться на наличные, чтобы иметь возможность превысить этот бюджет".

Закадровый голос в видео поясняет, что президент Кипра "финансировал свою кампанию незаконными денежными средствами, которые были замаскированы под пожертвования, чтобы обойти лимит в €1 млн".

Рассказчик также заявляет, что "когда президенту нужны наличные, он звонит руководителю своего аппарата - своему зятю" Хараламбосу Хараламбусу, который женат на Кристе Карсере, сестре первой леди острова Филиппы Карсеры.

Лаккотрипис уже подал жалобу в Департамент уголовных расследований. Сам же Христодулидис в пятницу выступил с призывом предоставить доказательства к тем, кто убежден в том, что перед президентскими выборами 2023 года применялись незаконные методы финансирования его избирательной кампании. "Я говорил это много раз и повторю сегодня: я никому, абсолютно никому, не дам права обвинять меня в коррупции", - заявил президент Республики Кипр.

Реакция правительства и политических партий

После появления ролика в сети официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис заявил, что, по предварительной оценке, видеоролик "носит злонамеренный характер и является результатом монтажа". Летимпиотис добавил, что данное видео "пытается нанести ущерб имиджу правительства и страны посредством ложных, вводящих в заблуждение утверждений и произвольных выводов". Он также информировал, что "на основании дальнейшего расследования и информации, уже собранной компетентной службой, рассматривается дело о гибридной деятельности против Республики Кипр".

Однако крупнейшие политические партии острова этот комментарий не удовлетворил. "То, что продемонстрировано в этом видео, шокирует и представляет собой крайне серьезную угрозу. Общество требует от правительства четких и убедительных ответов. Ответов, которые пока так и не были даны", - отмечается в заявлении правоцентристской партии "Демократический сбор" (ДИСИ), членом которой ранее был нынешний президент и которая обладает самой крупной фракцией в кипрском парламенте.

Лидер же второй по влиянию парламентской политической силы, генеральный секретарь Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Стефанос Стефану призвал главу государства уволить руководителя своего аппарата. "Продолжающееся присутствие Хараламбуса оскорбляет институт президентства", - подчеркнул лидер партии.

Известная журналист и депутат от АКЭЛ Ирини Хараламбиду резко раскритиковала реакцию властей острова, а также уже предпринятые в прессе попытки увязать разразившийся скандал с вмешательством в дела острова извне. "Был раскрыт механизм перемещения черных политических денег <…>, и, когда их поймали с поличным, то они стали прибегать к утверждениям о гибридных войнах, турецком или российском следе и так далее против нашего бедного Кипра", - написала она в X.

Победа на выборах 2023 года

Никос Христодулидис, занимавший с 2018 по 2022 годы пост главы кипрского МИД, баллотировался в президенты страны как независимый кандидат и в ходе избирательной кампании быстро стал лидером предвыборных рейтингов. При этом он был исключен из рядов ДИСИ, так как стал прямым конкурентом для тогдашнего лидера этой партии Аверофа Неофиту.

При поддержке немалой части электората данной политической силы, а также ряда более мелких партий, Христодулидис стал победителем первого тура выборов главы государства 2023 года. Во втором туре он одолел другого независимого кандидата, известного дипломата Андреаса Мавроянниса, который имел поддержку со стороны АКЭЛ, в соотношении 52% против 48% и стал восьмым президентом Кипра с мандатом правления на пятилетний срок.

Следующие выборы лидера островной республики должны пройти в 2028 году.