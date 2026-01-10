Протестующие у посольства США в Бангкоке потребовали освободить Мадуро

Митингующие также призвали США прекратить все формы вмешательства в дела Венесуэлы, уважать ее суверенитет, отменить экономические санкции

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 10 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Антивоенные активисты провели акцию протеста у посольства США в Бангкоке с требованием освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Несколько десятков протестующих вышли на митинг с плакатами "Руки прочь от Венесуэлы!", "Кто следующий? Колумбия? Гренландия?", "Нет войне! Нет империализму!". Помимо местных жителей, к акции присоединились проживающие в Таиланде граждане США. "Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по Венесуэле, похитил президента Николаса Мадуро и его жену, захватил нефтяные ресурсы страны под предлогом борьбы с наркоторговлей. Тем временем европейские лидеры оправдывали и поддерживали эту атаку, ссылаясь на "демократию" и необходимость "положить конец авторитарному правлению". Эти действия не способствуют демократии, а разрушают ее основополагающие принципы", - говорится в распространенном сообщении таиландской антивоенной коалиции.

"Я здесь сегодня, чтобы присоединиться в знак солидарности к рабочему классу, к тем, кто является жертвой американского империализма. Если мы посмотрим на предыдущие вторжения в такие страны, как Ирак, государственные перевороты в Гватемале или Иране, то мы увидим, что Соединенные Штаты не являются сторонниками демократии и свободы. Они ориентируются на дальнейшее обогащение богатого класса. США отправят своих солдат из рабочего класса умирать за интересы богатых, как это было во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и, скорее всего, это снова повторится в Венесуэле. И Америка, скорее всего, превратит ее в еще одну Газу, или Гондурас, или Гаити", - поделился своим мнением с корреспондентом ТАСС американец из Колорадо Дэвид Робинсон, который около года назад переехал жить в Таиланд.

Требования протестующих

Помимо требования освободить Мадуро и его жену, митингующие призвали США прекратить все формы вмешательства в дела Венесуэлы, уважать ее суверенитет, отменить экономические санкции и привлечь к ответственности виновных в гибели людей во время недавней американской атаки. "Мы выражаем солидарность с народом Венесуэлы и с антивоенными движениями по всему миру. Все формы боевых действий должны прекратиться, будь то война между Таиландом и Камбоджей, Венесуэлой, Палестиной или где-либо еще в мире", - заявили таиландские активисты.

Ситуация вокруг Венесуэлы

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти инкриминируют им причастность к наркоторговле. Обвиняемые вину не признали.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.