В Гренландии призвали США прекратить "неуважительное отношение" к острову

Лидеры пяти партий отметили, что Гренландия - демократия, которая хочет продолжать сотрудничество как с Соединенными Штатами, так и с западными странами

СТОКГОЛЬМ, 10 января. /ТАСС/. Лидеры пяти гренландских партий выступили с совместным заявлением по поводу призывов президента США Дональда Трампа к присоединению острова. В опубликованном на странице правительства документе Йенс Фредерик Нильсен (партия "Демократы"), Пеле Бруберг ("Маяк"), Муте Эгеде ("Народное сообщество"), Алека Хаммонд ("Вперед") и Аккалу Еримиассен ("Солидарность") призывают США прекратить "пренебрежительное отношение" к острову.

"Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами, - говорится в заявлении. - Как лидеры гренландских партий, мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше желание, чтобы пренебрежительное отношение Соединенных Штатов к нашей земле прекратилось".

Они добавляют, что Гренландия - демократия, которая хочет продолжать сотрудничество как с Соединенными Штатами, так и с западными странами.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.