Армия Ирана намерена защищать общественное имущество от бунтовщиков

Военные призвали народ Ирана "сохранять бдительность и национальную мудрость, чтобы сорвать заговоры врага и, объединившись, не дать врагу достичь своих коварных целей"
09:27

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Армия Исламской Республики Иран заявила о готовности "охранять силой" стратегическую инфраструктуру и общественное имущество от действий бунтовщиков. Об этом говорится в заявлении пресс-службы иранской армии.

В нем отмечается, что "враг при поддержке преступного сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) и враждебных террористических групп пытается нарушить порядок и спокойствие городов и дестабилизировать общественную безопасность страны". "Враг, чьи руки запятнаны кровью детей этого народа в 12-дневной войне, под ложным предлогом поддержки народа Ирана стремится разжечь очередной мятеж", - цитирует заявление иранская гостелерадиокомпания.

"Армия под командованием верховного главнокомандующего и вооруженные силы, помимо наблюдения за действиями врага в регионе, будет с силой охранять национальные интересы, стратегическую инфраструктуру страны и общественное имущество", - подчеркивается в заявлении. Военные призвали народ Ирана "сохранять бдительность и национальную мудрость, чтобы сорвать заговоры врага и, объединившись, не дать врагу достичь своих коварных целей".

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 11 мирных граждан, включая ребенка, и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. 

